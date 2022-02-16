Россияне стали лидерами по иностранным инвестициям в Черногорию в 2021 году

БЕЛГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Граждане России за прошлый год вложили в экономику Черногории наибольший объем средств по сравнению с другими иностранными инвесторами. Об этом сообщило во вторник черногорское издание Investitor.me.

По оценке экспертов, российские граждане и компании в 2021 году внесли в балканскую республику сумму, превышающую €129 млн. "Это значит, что россияне каждый месяц в среднем инвестировали около €11,78 млн. Из этой суммы больше всего, €49,46 млн, было вложено в недвижимость, которую они (граждане России - прим. ТАСС) приобрели в Черногории", - говорится в публикации.

В издании также отметили, что Россия уже не первый год является лидером среди других иностранных государств по размеру инвестиций, вложенных в Черногорию.

Ранее посол РФ в Подгорице Владислав Масленников заявил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику. За 15 лет с момента провозглашения независимости республики российские инвесторы вложили в эту страну минимум €1,5 млрд, то есть в среднем по €100 млн в год. По словам дипломата, российские инвестиции в экономику балканского государства превышают планируемые вложения Евросоюза, поскольку Европейский инвестиционный план для Западных Балкан с 2021 по 2027 год предусматривает для Черногории не более €600 млн.

Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, а во время парламентских выборов 2016 года обвинила Россию в организации попытки переворота в стране. Серьезному давлению подвергался российский бизнес, ухудшилось отношение власти к российским туристам.