"Известия": ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров и услуг, а также оплаты государственных платежей начнется в России осенью 2022 года. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на комментарий первого заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову.

Скоробогатова уточнила "Известиям", что тестирования платформы цифрового рубля начались с теми банками, которые уже были к ним готовы. Три банка из пилотной группы прошли техническое тестирование и подключение к цифровой платформе, а еще два банка успешно провели клиентские операции.

Первый зампред ЦБ сказала, что клиенты организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля, обменяли наличные на цифровые рубли, а также совершили переводы между собой.

По данным газеты, ЦБ хочет протестировать операции с цифровым рублем с разным кругом участников российского рынка. "Для нас это крайне важно, потому что это как раз нам даст тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях", - приводят слова Скоробогатовой "Известия".

В июне 2021 года ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В группы в том числе вошли ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф", ПСБ и Газпромбанк.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.