Объем вложений РФ в госбумаги США в декабре 2021 года увеличился до $3,9 млрд

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,91 млрд. Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США.

В ноябре указанный показатель оценивался в $2,409 млрд, а в октябре - в $3,72 млрд. В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились $102 млн, на краткосрочные - $3,808 млрд. В ноябре первый показатель оценивался в $101 млн, а второй - в $2,3 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. В апреле объем вложений вновь был увеличен до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре 2021 года осталась Япония - примерно $1,3 трлн. Второе место с почти $1,07 трлн занял Китай. На третьей строчке расположилась Великобритания с $647,4 млрд.