"Известия": производители детского питания заявляют о риске роста цен из-за маркировки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Русбренд" (объединяет крупнейших производителей товаров широкого спроса) предлагает приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания из-за риска роста цен на продукцию на 10%. Об этом в среду сообщает газета " Известия " со ссылкой на письмо "Русбренда" в Минэкономразвития.

Минпромторг намерен провести эксперимент по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ведомство сформировало проект постановления правительства. Минэкономразвития готовит оценку предложений Минпромторга.

Представители бизнеса подчеркивают в своем письме, что предложение о маркировке было озвучено на фоне постоянного роста цен на сырье, упаковку и транспортировку, а также сокращения реально располагаемых доходов покупателей. Подчеркивается, что в таких условиях производителям сложно сдерживать стоимость продукции, которая может вырасти на 10%.

Кроме того, в письме говорится, что уровень импорта в сегменте составляет около 25-30%. Для зарубежной продукции Минпромторг предложил более дорогостоящие технические решения, что создает высокий риск дефицита товаров на полке.

В письме также сказано, что качество детской еды зависит в том числе от упаковки и состояния тары, от условий и сроков транспортирования. Нанесение средств идентификации, а также операции, которые обеспечивают сканирование, создают риски - правила транспортировки и хранения могут нарушить, что ведет к снижению качества детского питания и, как следствие, к большим убыткам.

Об эксперименте

В Минпромторге уточнили "Известиям", что объективно оценить объем затрат отрасли на внедрение маркировки возможно только в ходе проведения эксперимента, сообщили газете в министерстве. "Объективно оценить объем затрат отрасли на внедрение маркировки возможно только в ходе проведения эксперимента, - подчеркнули в министерстве. - На изменение стоимости продукции может оказывать влияние множество факторов, среди которых рост цен на упаковочные материалы, электроэнергию, топливо, логистические услуги". В ведомстве также добавили, что для компаний, чьи товары участвуют в проекте, разработаны меры поддержки, среди которых льготные займы на покупку оборудования для маркировки.

Как заявили "Известиям" в Минсельхозе, на протяжении прошлого года ценовая динамика в секторе детского питания оставалась стабильной, рост стоимости этой продукции был ниже уровня инфляции. Минсельхоз оказывает бизнесу всю возможную поддержку на фоне повышения издержек. Например, для изготовителей детского питания доступны льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты, а для молочных предприятий дополнительно предусмотрены стимулирующая субсидия и возмещение части капитальных затрат.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальными товарами. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков, медицинских изделий, табачных стиков, электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.