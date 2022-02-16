Эксперты рассказали, сколько россиян ждут оперативного ответа на сообщения в мессенджерах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более половины россиян (59%) ждут оперативного ответа на свое сообщение в мессенджерах. Это следует из исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Около трети (31%) участников опроса готовы ждать ответа на свое сообщение в первые 30 минут после отправки, 28% дают собеседникам на раздумья час или два, 21% - сутки; 14% не видят ничего плохого в том, чтобы подождать 3-5 часов; 6% не беспокоятся 6-10 часов. <…> Если собеседник не отвечает в мессенджере сразу, то 44% уйдут искать альтернативный способ связи; 34% напомнят о себе через день в той же переписке, 17% перейдут в "режим ожидания" и не будут больше писать, 3% будут напоминать о сообщении каждый час, 2% - каждые полчаса", - говорится в исследовании.

Также компания выяснила, что большинство опрошенных россиян выберут для первой деловой коммуникации звонок по телефону (58%), еще 40% предпочитают писать в мессенджеры и только 2% - связываются через соцсети. По мнению 65% опрошенных, первое текстовое сообщение должно быть максимально полным и содержать приветствие и подробный вопрос. Пятая часть считает, что в начале переписки достаточно поздороваться и представиться, 13% пишут не одно, а два сообщения друг за другом - приветствие и вопрос идут раздельно, и только 2% считают уместным поприветствовать собеседника эмодзи или стикером.

Исследование показало, что более половины участников деловых переписок (57%) считают уместным писать коллегам или партнерам только в рабочее время, 28% к этому промежутку прибавляют еще два часа, а 13% находятся на связи круглосуточно. Лишь 2% респондентов, чтобы не забыть внезапную мысль, пришедшую в нерабочие часы, пользуются функцией отложенных сообщений, добавили в Rambler&Co. "Мнение по использованию смайлов в деловой переписке разделило россиян на два лагеря: 46% не используют их ни при каких обстоятельствах, остальные - допускают варианты. Например, 31% из них переходят на эмодзи, если давно знакомы с собеседником, а 21% заранее узнают мнение адресата и подстроятся, 2% сразу же начинают переписку со смайлов", - говорится в сообщении компании.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 11 по 15 февраля 2022 года. Его охват составил почти полмиллиона пользователей, среди которых 61% мужчин и 39% женщин.