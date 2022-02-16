Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 февраля. /ТАСС/. Размер штрафов, которые власти Перу наложат на испанскую компанию Repsol из-за невыполнения требований по устранению последствий разлива нефти к северу от Лимы, может достигнуть 304 млн солей ($80 млн). Об этом сообщил во вторник министр охраны окружающей среды Модесто Монтойя.

"Мы начали процесс применения санкций. <...> Штрафы могут достигнуть 304 млн солей, это мелочь для них", - сказал он журналистам. Видеозапись опубликовала газета La Repubblica.

По словам министра, компания не выполнила требования "по очистке, восстановлению [среды] и срокам, которые ей дали на это".

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у НПЗ Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде. Repsol утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тонга.