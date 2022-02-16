Чернышенко: турпоток на Сахалин может вырасти вчетверо благодаря созданию инфраструктуры

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Туристический поток на Сахалин может вырасти в четыре раза к 2030 году благодаря реализации проектов по созданию там современной и безопасной туристической инфраструктуры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Реализация проектов по созданию современной, безопасной туристической инфраструктуры на Сахалине обеспечит рост турпотока к 2030 году в четыре раза. По оценкам корпорации "Туризм.РФ", остров смогут ежегодно посещать более 1 млн россиян и иностранцев", - процитировали ТАСС слова вице-премьера в его аппарате.

Чернышенко отметил, что Сахалинская область - единственный российский регион, расположенный на островах. Эта особенность, а также его удаленность от центральной части России, ограничивает доступность региона для туристов. В связи с этим, развивать туристический потенциал Сахалина необходимо в комплексе: строить отели для всесезонного отдыха, обеспечивать транспортную связанность территории, использовать экотехнологии, подчеркнул вице-премьер. По его словам, ключевыми для развития должны стать всесезонный горнолыжный курорт "Горный воздух" и территория кластера "Лагуна Буссе". Основу нового номерного фонда составят комфортные и доступные отели категории "три звезды".

В аппарате вице-премьера также сообщили, что корпорация "Туризм.РФ" завершила работу над предварительной концепцией мастер-плана туристических территорий Сахалина. Документ был представлен губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и одобрен главой региона.

Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов напомнил, что корпорация заключила соглашение о сотрудничестве с регионом осенью 2021 года. Комплексное планирование развития Сахалина как нового туристического центра на Дальнем Востоке предполагает совместную работу с Минвостокразвития, Минстроем России и администрацией региона, добавил он.

Популярность Сахалина среди туристов

Популярность Сахалина среди туристов растет, отметили в аппарате Чернышенко. Чаще всего регион посещают гости из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов Дальнего Востока. Это любители активного отдыха и путешественники, которых привлекает уникальная природа Сахалинской области. Туда также приезжают гости из Японии, Южной Кореи, США и Китая. Туристы проводят на острове в среднем четыре дня и тратят 5-5,5 тыс. руб. в сутки на человека.

Наряду с расширением номерного фонда обеспечить прирост турпотока на Сахалин поможет увеличение пропускной способности аэропорта Южно-Сахалинска с 2023 года до 5,7 млн пассажиров в год. Росту турпотока также будет способствовать развитие круизной инфраструктуры в городе Корсаков и активное продвижение бренда Сахалинской области на российском и международном уровне, добавили в аппарате вице-премьера.