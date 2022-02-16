Продажи магазинов duty free на Хайнане с начала года превысили $1,57 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Объем продаж 10 магазинов беспошлинной торговли (duty free) южной китайской провинции Хайнань за полтора месяца текущего года достиг 9,954 млрд юаней (около $1,57 млрд), что на 70% больше в годовом выражении. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Как отмечается в материале, в период с 1 января по 13 февраля магазины обслужили в общей сложности 1,61 млн клиентов, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных товаров составило 9,6 млн, увеличившись на 89% в годовом выражении.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля 2020 года власти провинции увеличили квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.). С 38 до 45 позиций был расширен и список категорий не облагаемых пошлинами товаров.

В 2021 году на Хайнане открылись три новых магазина беспошлинной торговли, их общее число увеличилось до 10. В прошлом году хайнаньские магазины duty free заработали 60,2 млрд юаней (порядка $9,4 млрд), что на 84% больше по сравнению с 2020 годом.