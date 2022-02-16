CNN: эскалация на Украине грозит США ростом инфляции более чем на 10% впервые с 1981 года

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10% в годовом исчислении впервые с 1981 года. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN , ссылаясь на результаты анализа, проведенного специалистами международной консалтинговой компании RSM.

Эксперт RSM Джо Брусэлас считает, что возможный конфликт между Россией и Украиной может грозить тем, что цены на нефть вырастут до $120 за баррель. При этом, как уточняет CNN, аналитики JPMorgan Chase ранее предупреждали, что стоимость энергоносителя в случае эскалации может достичь $120 за баррель.

При таком раскладе, считает Брусэлас, потребительские цены в годовом исчислении могут вырасти на 2,8 процентных пункта, что приведет к росту инфляции более чем на 10%. Последний раз столь высокий показатель роста инфляции был зафиксирован в США в октябре 1981 года, констатирует CNN. Специалист RSM при этом не исключает, что негативный эффект возможного конфликта на экономику США может быть более сдержанным.

В минувший четверг Министерство труда США отчиталось о росте годовой инфляции на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это наиболее высокие показатели роста инфляции в стране за последние 40 лет. В США восьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.