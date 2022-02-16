Правительство может выделить 20 млрд рублей на льготное кредитование АПК

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать выделение до 31 марта 2022 года 20 млрд рублей на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Абрамченко.

"Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать выделение в первом полугодии 2022 года 20 млрд рублей на финансирование льготных кредитов сельхозтоваропроизводителей за счет дополнительных доходов отрасли, полученных в 2021 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития и Минсельхозу до 14 апреля проработать вопрос внесения изменений в правила предоставления субсидий кредитным организациям в части включения в них дополнительных условий к кредитным организациям, предусматривающих закрепление уровня доходов банков по льготным кредитам, и представить в правительство согласованные предложения.

Ранее в ходе совещания по льготному кредитованию АПК Абрамченко отметила, что одна из ключевых задач, которые стоят перед отраслью, - это полная обеспеченность аграриев перед полевыми работами необходимыми финансовыми и другими ресурсами. "Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - подчеркнула она.