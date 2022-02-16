В России представили "Белую книгу" высоких технологий

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило "Белую книгу", представляющую исследование развития высоких технологий в России и за рубежом. Первая редакция аналитического документа, который планируется обновлять ежегодно, размещена на сайте МЭР. Исследование было подготовлено министерством по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова совместно с НИУ ВШЭ, центрами национальной технологической инициативы, профильными ведомствами и компаниями-лидерами, сообщает пресс-служба МЭР.

В исследовании приводится анализ 10 ключевых высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект, интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения (5G), квантовые вычисления, квантовые коммуникации, технологии распределенных реестров, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные, технологии новых материалов и веществ, перспективные космические системы.

Направления развития

По результатам анализа авторы выделили ряд взаимосвязанных задач, которые необходимо решить в ближайшей перспективе для успешного развития российского сектора высоких технологий. По мнению аналитиков, одной из главных целей является формирование опережающего спроса на российскую инновационную продукцию и услуги. Это позволит определить долгосрочные ориентиры для исследовательской повестки профильных университетов и научных организаций, а также вовлечь в цепочки создания стоимости представителей малого и среднего бизнеса, отмечается в исследовании.

Также, по их мнению, необходимо развить экосистему, охватывающую ведущие технологические компании, стартапы, научные институты и центры компетенций, чтобы предоставить всем заинтересованным организациям возможность проведения исследований и создания производства инновационной продукции и услуг. Это должно позволить компаниям-лидерам превратиться в "центры притяжения", вокруг которых сформируются цепочки научно-производственной кооперации.

Кроме того, к важным задачам отнесены обеспечение благоприятных условий для "безбарьерной разработки и форсированного внедрения новых технологий" и "создание комплекса технологических решений для реализации "проектов-маяков" <…> и других инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года".

Авторы "Белой книги" также обратили внимание на основные вызовы в развитии высоких технологий сегодня и привели возможные пути эффективного ответа на них. "Один из наиболее значимых из них [рисков] - сильная зависимость от импорта комплектующих и оборудования, в том числе необходимых для проведения исследований и разработок. Санкции и другие ограничения негативно влияют на производство и экспорт высокотехнологичной продукции. В связи с этим обеспечивается опережающее развитие нового поколения отечественной микроэлектроники и создание производства российской электронной компонентной базы", - говорится в исследовании.

Еще одной сложностью, по мнению экспертов, может стать нехватка квалифицированных кадров, в том числе специалистов, умеющих работать с инновационными решениями. В "Белой книге" предлагается сформировать эффективную систему подготовки кадров при помощи актуализации существующих и внедрения новых образовательных программ, а также оказать поддержку совместным исследовательским программам компаний, научных и образовательных организаций.