Россия может войти в пятерку мировых производителей редких металлов к 2030 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия может к 2030 году восстановить лидирующие позиции на мировом рынке и войти в топ-5 мировых производителей редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ). Об этом говорится в обнародованной в среду Белой книге (БК) "Развитие высокотехнологичных направлений".

"По оценке госкорпорации "Росатом", благодаря запланированному комплексу мероприятий к 2030 году удастся на 100% обеспечить потребности российской промышленности в отечественных редких и редкоземельных металлах. В результате Россия сможет восстановить лидирующие позиции на мировом рынке и войти в топ-5 мировых производителей РМ и РЗМ", - говорится в разделе Белой книги, посвященном технологиям новых материалов и веществ.

По тематике РМС и РЗМ в настоящее время в России уже создан определенный научно-технический задел в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Дорожная карта предполагает реализацию проектов с высокой степенью готовности, осуществление которых позволит устранить дефицит РМ и РЗМ. Как отмечается в БК, речь о проектах по получению группового разделенного концентрата и гипсового вяжущего, увеличению сырьевой базы и созданию мощностей по производству ниобия, скандия и коллективного концентрата РЗМ с последующим выходом на экспортные рынки. В рамках дорожной карты будут реализованы проекты по обеспечению доступа к литиевому сырью, а также развитию необходимой инфраструктуры по переработке сырья и освоению российских месторождений. Ожидается, что запланированные мероприятия обеспечат полное импортозамещение к 2025 году.

Одно из основных условий развития собственной индустрии - укрепление кооперационных связей, отмечается в книге. Для этих целей создана Ассоциация производителей и потребителей РСМ и РЗМ. Для создания производственных цепочек от сырья до конечных изделий при участии Минпромторга РФ и Росатома разработаны и реализуются рамочные трехсторонние соглашения с основными участниками рынка РМ и РЗМ.

Белая книга "Развитие высокотехнологичных направлений" подготовлена Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) совместно с Минэкономразвития России, компаниями-лидерами, профильными министерствами и экспертными организациями. В ней представлены десять высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект; интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения; квантовые вычисления; квантовые коммуникации; технологии распределенных реестров; технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем; технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные; технологии новых материалов и веществ; перспективные космические системы.