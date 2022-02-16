На решение проблемы пробок в новых районах Екатеринбурга направят свыше 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов выделят на строительство и реконструкцию улиц и двух школ в новых районах Екатеринбурга Академическом и Солнечном, что поможет решить проблему постоянных пробок на территории. Об этом в среду сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Я знаю, что одна из главных проблем Екатеринбурга - постоянные пробки в Академическом и Солнечном районах. Понимаю, что жителям хотелось бы решить ее как можно быстрее. Поэтому уже в этом году больше 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов будет выделено на строительство и реконструкцию улиц и двух школ в этом районе", - написал губернатор.

Куйвашев добавил, что в числе улиц, которые планируется построить или реконструировать, более 10 объектов. Среди них улицы Лучистая, Любви, Счастливая, 2-я Новосибирская, Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей и другие.

В Екатеринбурге для сокращения числа пробок и ДТП внедряют интеллектуальные транспортные системы, которые должны оптимизировать транспортные потоки. В частности, уже работает автоматизированная система управления дорожным движением, к которой подключено около 630 светофоров. Такая система управляет ими в зависимости от интенсивности движения и следит за их техническим состоянием.