В Приамурье в этом году направят около 110 млн рублей на грантовую поддержку фермеров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Фермеры в Амурской области смогут оформить заявку на предоставление грантовой поддержки. В этом году на эти цели из регионального бюджета выделено около 110 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"На грантовую поддержку фермеров Минсельхоз Приамурья направит в 2022 году около 110 млн рублей. При этом в Амурской области планируется новое направление поддержки для вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов: гранты на создание и развитие их материально-технической базы", - говорится в сообщении.

Большая часть выделяемой суммы будет направлена на гранты на развитие семейных ферм и гранты программы "Агропрогресс". "На реализацию мероприятия предусмотрено направить 71,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства области Олега Туркова.

В 2021 году общая сумма грантовой поддержки составила более 140 млн рублей, грантополучателями стали 17 человек, из них девять получили деньги на развитие семейных ферм, восемь - стали обладателями гранта "Агростартап".

Планы на год

По данным министерства лесного хозяйства Амурской области, в 2022 году в планах аграриев увеличить посевные площади на 140 тыс. га, что составит 13% к прошлогодним показателям. В 2021 году из-за переувлажнения почвы и большого объема осадков, ранними зерновыми засеяли меньшую площадь, чем предполагалось, это связано с переувлажнением почв с осени 2020 года, а также выпадением большого количества осадков.

"Мы в 2021 году не выполнили показатели [по урожайности] из-за масштабной чрезвычайной ситуации, связанной с двумя паводками. Но даже при этом объемы производства и качественные показатели урожайности оказались выше, чем в 2020 году, - мы произвели больше, чем в 2020 году и зерновых, и сои. Ставим не менее амбициозные задачи на 2022 год", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Олега Туркова.

По данным правительства региона, в 2022 году в планах получить 630 тыс. тонн зерновых культур, прирост будет, в том числе, за счет кукурузы, а также 1 460 тыс. тонн сои.

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. Сейчас в Приамурье выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые. В области работает более 100 сельскохозяйственных предприятий, около 580 крестьянских (фермерских) хозяйств, почти 100 тыс. личных подсобных хозяйств граждан, 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.