ВТБ выявил новую мошенническую схему с блокировкой "единого лицевого счета в ЦБ"

"По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить на дальнейший диалог, - указывается в сообщении. - Чтобы восстановить доступ к своим средствам на "едином лицевом счете", "сотрудники кол-центра" предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. Основная цель мошенников в этой схеме - не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя".

Полученная информация о финансовом состоянии может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета, отметили в ВТБ.

В свою очередь руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов подчеркнул, что вся схема выстроена таким образом, чтобы клиент потерял бдительность. "Ненароком озвученная персональная информация может сработать против вас уже через некоторое время, когда вы, возможно, даже забудете о состоявшемся разговоре. Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан нет и быть не может, и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна", - цитирует пресс-служба слова Чугунова.

Наряду с бдительностью клиентов важным вопросом также является блокировка звонков мошенников, которая пока выполняется сотовыми операторами на недостаточно высоком уровне, добавил Чугунов. "За декабрь ВТБ получил более 370 тыс. обращений от клиентов по подозрительным телефонным звонкам, в январе этого года - еще по 360 тысячам. ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу", - ссылается пресс-службе на слова Чугунова.