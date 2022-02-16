В Москве проведут онлайн-занятия для бизнеса по работе на маркетплейсах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Онлайн-занятия для предпринимателей по обучению работе с маркетплейсами начнутся в Москве с 17 февраля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Как создавать, развивать и продвигать бизнес на маркетплейсах? Какие тенденции продвижения электронной торговли актуальны в 2022 году? Об этом и о многом другом предпринимателям расскажут на многоуровневом обучении от государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Занятия будут проводить на портале МБМ в формате онлайн, они начнутся с 17 февраля. Для участия необходима регистрация", - говорится в сообщении.

Обучение откроет онлайн-конференция "Маркетплейсы-2022" (17 февраля), с 18 февраля оно продолжится трехдневным тематическим онлайн-курсом. К участию приглашаются те, кто уже работает с маркетплейсами, и те, кто только планирует заняться такой деятельностью.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, владельцы бизнеса и те, кто зарегистрирует свое дело по итогам обучения, получат дополнительные преференции. "Это помощь в регистрации и сопровождении продавца на двух крупнейших торговых платформах в течение 11 месяцев, бонусы на рекламу и продвижение товаров, месяц фулфилмента (услуги по сопровождению - от регистрации заказа до доставки клиенту). А также помощь в подборе товаров для отработки практических знаний и навыков работы с функционалом маркетплейсов. И все это абсолютно бесплатно", - приводятся его слова в сообщении.

Онлайн-конференция "Маркетплейсы-2022" состоит из нескольких тематических сессий. На ней представители крупнейших платформ расскажут о составляющих успешной торговли на маркетплейсах. Эксперты МБМ и Московского экспортного центра объяснят, какие меры поддержки от города может получить бизнес. С 18 февраля запустят тематический онлайн-курс "Начинаем продавать на маркетплейсе за три дня". На нем участники продолжат изучать тонкости ведения бизнеса с помощью торговых площадок уже на практике.