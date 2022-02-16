ФАС установила новый порядок закупок при организации питания для детей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила новые правила для услуг общепита и закупки продуктов для детских образовательных, медицинских, социальных организаций, а также учреждений по организации отдыха детей. Решение о введении с начала 2022 года нового порядка связано с многочисленными фактами некачественного оказания таких услуг в детских образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба ФАС.

"Значение нестоимостных критериев (качество) при оценке заявки увеличено до 60%, стоимостных критериев (цена) снижено до 40%. <...> В соответствии с ранее действовавшими нормами при оценке заявок на закупку действовали значения в размере 60% по стоимостным критериям (цена контракта) и 40% по нестоимостным критериям (качество оказания услуг). Так, регулярно заключались контракты с существенным снижением цены, в отдельных случаях достигавшим 60%", - говорится в сообщении.

Для закупок таких услуг на сумму свыше 500 тыс. рублей ФАС установила специальную предварительную квалификацию, в соответствии с которой участнику закупки необходимо "представить сведения о наличии опыта исполнения аналогичных договоров". При этом цена оказанных услуг и поставленных товаров по договору не может быть меньше 20% начальной максимальной цены контракта (НМЦК), уточняет пресс-служба регулятора. Ведомство также сообщило о создании системы мониторинга оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке - ООО "Оператор-ЦРПТ" - для борьбы с распространением некачественных продуктов.

"В то же время ФАС обращает внимание, что, несмотря на опыт и критерии отбора поставщика, качество поставляемого товара должно проверяться непосредственно во время приемки продуктов. Поскольку именно на этом этапе происходит подмена не соответствующей условиям контракта продукции. Заказчики должны проводить выборочную проверку партии и сверять фактическое качество молока, мяса и других продуктов с заявленными в контракте характеристиками. В случае выявления нарушения заказчик имеет право отказаться от приемки продукции", - отмечается в пресс-релизе.

Качество важнее цены

Приоритетное значение нестоимостных, качественных, критериев при проведении закупок является необходимым фактором для обеспечения качественных услуг общепита и поставок детского питания, считает член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова.

"Полагаю, что подобный подход будет в наибольшей степени соответствовать целям и интересам заказчиков, поскольку данные изменения приведут к усилению конкуренции поставщиков ввиду улучшения условий исполнения контрактов. Представляется, что ориентир участников закупки будет смещен с поиска наименее затратного предложения, соответствующего минимальным требованиям документации закупки, на более качественное", - пояснила Акимова ТАСС.