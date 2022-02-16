Платформу цифрового рубля протестируют с участниками финансового рынка

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работу платформы цифрового рубля планируется протестировать как с кредитными организациями, так и с компаниями - финансовыми посредниками. В настоящее время Банк России получил 10 дополнительных заявок от банков и других участников финрынка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Мы получили 10 дополнительных заявок от банков и других участников рынка. Нам важно протестировать операции с цифровым рублем не только с банками, но и с компаниями, которые либо уже являются финансовыми посредниками, либо планируют ими стать в перспективе", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время начался первый этап тестирования платформы. Будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством.

"Если же говорить о начале второго этапа тестирования, то мы планируем перейти к нему осенью этого года", - добавили в пресс-службе ЦБ.

Накануне Банк России объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля и первых успешных переводах в цифровых рублях между гражданами. В сообщении уточнялось, что из пилотной группы к платформе подключились три банка. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений.

Позднее в ВТБ и ПСБ сообщили, что это они успешно провели операции.

В июне 2021 года ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В группу в том числе вошли ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф", ПСБ и Газпромбанк.

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