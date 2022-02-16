Статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" за год получили еще 15 компаний

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за год получили еще 15 высокотехнологичных компаний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Еще 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 года по январь 2022 года получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". В течение 10 лет они планируют вложить в производства 6,6 млрд рублей и создать более 1,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 млрд рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие производств на территории технополиса более 9,1 млрд рублей.

Новыми резидентами стали производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов и оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения и энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, изготовители канатно-транспортных систем и вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.

"Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.