Российский рынок аддитивных технологий ожидает рост в 13 раз к 2030 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский рынок аддитивных технологий (АТ) к 2024 году может вырасти в четыре раза, а к 2030 году - в 13 раз. Об этом говорится в обнародованной в среду Белой книге (БК) "Развитие высокотехнологичных направлений".

"Российский рынок оборудования и услуг 3D-печати за последние несколько лет вырос в разы, достигнув 4,5 млрд рублей, и продолжает увеличиваться. Реализация в полном объеме мер, предусмотренных дорожной картой, позволит обеспечить кратный рост объема российских АТ (18,5 млрд рублей к 2024 году и 58,2 млрд рублей к 2030 году)", - говорится в БК.

В июле 2021 года утверждена Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года. Одним из ключевых документов планирования государственной поддержки развития АТ в России призвана стать дорожная карта развития высокотехнологичного направления "Технологии новых материалов и веществ" - комплексный план развития на перспективу до 2024 года. К ее реализации предполагается привлечение Минпромторга России, Минобрнауки России, участников Национальной технологической инициативы, Фонда перспективных исследований, Российской венчурной компании, Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда.

К 2030 году, а отчасти уже и к 2024 году планируется разработать ключевые технологии 3D-печати и производства соответствующих материалов, создать на территории России серийное производство материалов и оборудования для 3D-печати, а также комплектующих и оборудования для постобработки изделий. Предполагается создание центров аддитивных технологий, в том числе включающих научно-исследовательские и испытательные лаборатории, которые будут специализироваться на производстве изделий и предоставлении инжиниринговых услуг. Также будут разработаны национальные стандарты в области АТ и внедрены новые образовательные стандарты и программы.

Белая книга "Развитие высокотехнологичных направлений" подготовлена Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) совместно с Минэкономразвития России, компаниями-лидерами, профильными министерствами и экспертными организациями. В ней представлены десять высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект; интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения (5G); квантовые вычисления; квантовые коммуникации; технологии распределенных реестров; технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем; технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные; технологии новых материалов и веществ; перспективные космические системы.