Госдума рассмотрит порядок получения российской организацией статуса резидента САР

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит правила и условия приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании - резидента специального административного района (САР). Такие нормы содержатся в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, который включен в повестку заседания Госдумы в среду.

Законопроект был принят в первом чтении как сопутствующие основному документу поправки в Налоговый кодекс. Рекомендованные профильным комитетом поправки ко второму чтению, в частности, уточняют правила приобретения и утраты российской организацией статуса международной холдинговой компании, а также предусматривают условия применения международными холдинговыми компаниями пониженных налоговых ставок.

Законом предусмотрено, что провести редомициляцию (перерегистрацию) в рамках деофшоризациии российской экономики в специальных административных районах возможно только для компаний с иностранной юрисдикцией - в порядке редомициляции они приобретают статус международных холдинговых компаний. Согласно поправкам, российские компании также смогут получить этот статус, если компания создана до 1 января 2018 года и находится на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании в одном из САР (остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области). Кроме того, компания должна подать в налоговый орган информацию о контролирующих лицах. Также предусмотрены дополнительные условия для контролирующих лиц организаций, условия, касающиеся обращения акций компании на бирже России или стран ОЭСР и другие.

Кроме того, поправки прописывают условия потери статуса международной холдинговой компании.