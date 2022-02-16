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РЖД введут скидку до 43,6% на перевозки товаров народного потребления

Компания также введет скидку на экспортные и импортные перевозки дизтоплива

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. РЖД в конце февраля введут скидку для грузоотправителей на перевозку товаров народного потребления, она будет действовать до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении РЖД.

В зависимости от вида продукции скидка составит от 10,8% до 43,6%. Также компания введет скидку на экспортные и импортные перевозки дизтоплива в 41,2%.

"Снижаем тарифы на перевозки дизтоплива и товаров народного потребления. Решение приняло правление РЖД для привлечения дополнительных объемов погрузки", - сказали в РЖД.

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