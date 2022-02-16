{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Азербайджане заявили, что в январе перевыполнили обязательства в рамках сделки ОПЕК+

В Минэнерго страны сообщили, что суточная добыча нефти составила 580,9 тыс. баррелей

БАКУ, 16 февраля. /ТАСС/. Азербайджан в январе 2022 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в январе составила 580,9 тыс. баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на январь предусматривалась в объеме 661 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 57 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в январе перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - отметили в пресс-службе.

Теги
Азербайджан
На решение проблемы пробок в новых районах Екатеринбурга направят свыше 2 млрд рублей
Средства пойдут на строительство и реконструкцию улиц и двух школ в микрорайонах Академический и Солнечный
Читать полностью