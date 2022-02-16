В Азербайджане заявили, что в январе перевыполнили обязательства в рамках сделки ОПЕК+

БАКУ, 16 февраля. /ТАСС/. Азербайджан в январе 2022 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в январе составила 580,9 тыс. баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на январь предусматривалась в объеме 661 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 57 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в январе перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - отметили в пресс-службе.