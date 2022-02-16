Natura Siberica вложит 500 млн рублей в выпуск и развитие косметических брендов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Производитель косметики Natura Siberica инвестирует 500 млн рублей в выпуск и развитие косметических продуктов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Инвестиции в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов составят до 500 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, инвестиции Natura Siberica коснутся решений в упаковке и дизайне. Планируется, что изменения затронут ассортимент всех брендов. Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта, добавили в компании.

Всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции всех брендов ГК Natura Siberica. Кроме того, в 2022 году Natura Siberica приступит к учету и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика.