В ГД попросили кабмин подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

"Рекомендовать правительству Российской Федерации представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части индексации страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам", - говорится в документе (есть в распоряжении ТАСС).

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил проект постановления палаты, в котором правительству рекомендуется представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Документ принят комитетом за основу на заседании в среду.

Кроме того, кабмину порекомендовали ускорить рассмотрение вопроса о выводе накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования, ее формировании на добровольной основе и сохранении установленных гарантий ее получателям. Также предполагается разработать и внедрить систему мер, которые будут стимулировать работодателей повышать заработную плату при росте доходов организации.

Кабмину предложили усовершенствовать методику расчета средней зарплаты с учетом ее дифференциации по категориям работников. В том числе необходимо выделить в отдельную категорию руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров, а также лиц, работающих по трудовому договору с данной организацией членов коллегиальных исполнительных органов организаций.

Правительству предлагают в срок до 1 октября 2022 года проинформировать Госдуму о реализации рекомендаций. Проект постановления подготовили по итогам состоявшегося в декабре прошлого года правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.