Правительство расширило перечень технологий для заключения СПИК 2.0

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов на 14 позиций, сообщила пресс-служба кабмина. В перечень вошли в том числе технологии по выпуску синтетического топлива, полиэтилена, экскаваторов-погрузчиков с функцией дистанционного управления.

"14 новых позиций пополнили перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством новые специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как уточнил кабмин, в обновленный перечень вошли технологии производства синтетического жидкого топлива из ненефтяного сырья, линейного полиэтилена низкой плотности и высокой плотности, экскаваторов-погрузчиков с функциями удаленного мониторинга и управления в режиме реального времени, а также производства сварных труб и древесно-стружечных плит.

Как уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении министерства, условия по производству погрузчиков, в частности, предполагают использовании в них двигателя российского производства, что должно стать дополнительным стимулом для развития отечественного двигателестроения.

Об инвестиционных спецконтрактах

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 15-20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования о нижней границе объема инвестиций.