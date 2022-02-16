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Не исполняющим закон "о приземлении" компаниям могут запретить рекламу

Как сообщили в Роскомнадзоре, документом предусмотрено восемь мер понуждения
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор готов до конца февраля принять меры понуждения к иностранным компаниям, не начавшим исполнять закон "о приземлении". Об этом в среду сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона "о приземлении". Напомню, что законом предусмотрено восемь мер понуждения. <…> Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона "о приземлении" иностранных IT-компаний.

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