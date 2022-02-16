В Подмосковье запустили производство полимерных материалов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Производство полимерных материалов запустили в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "МБС Строительные системы" запустила завод полимерных полов в подмосковном Павловском Посаде. Компания является российским подразделением международной компании MBCC-Group - производителя строительной химии под брендом Master Builders Solutions", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания "МБС Строительные системы" специализируется на производстве и поставке инновационных экологичных материалов для строительства и ремонта.

"Это второй завод компании в Московской области. Инвестиции в проект составили более 5 млн евро", - сказала она.

Завод в Подмосковье позволяет осуществлять полный цикл от разработки и производства материалов до колеровки. Собственная лаборатория ведет постоянный контроль качества сырья и готовой продукции, оснащение современным оборудованием позволяет обеспечить безопасность всех производственных процессов.

"Мы хотели открыть завод еще весной прошлого года, но наложились ограничения, связанные с поставками сырья во всем мире. Это дало нам время наладить в тестовом режиме производство основных продуктов, выпустить опытные партии и уже в 2022 году официально запустить полностью подготовленную площадку", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "МБС Строительные системы" Сергея Ветлова.

На новом заводе в Павловском Посаде компания будет производить продукты для устройства полимерных полов. Кроме того, планируется расширение ассортимента за счет полимерной гидроизоляции, составов для высокоточной цементации оборудования и других материалов.