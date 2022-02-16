Авиакомпания S7 с 23 февраля запускает рейсы из Екатеринбурга в Фергану

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines с 23 февраля начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Фергану (Узбекистан), сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в среду.

"С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines. Рейсы запланированы один раз в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров. Вылет из Кольцово - в 21:25 местного времени по средам, прилет - в 00:25. Продолжительность полета составит три часа", - говорится в сообщении.

Сейчас рейсы в Фергану из Екатеринбурга выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю по субботам.

Узбекистан - востребованное направление полетов из Екатеринбурга, отметили в пресс-службе. По итогам 2021 года на рейсах в республику было обслужено около 90 тыс. пассажиров. Улететь из Кольцово сейчас можно в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган, Навои, Ургенч и Фергану.