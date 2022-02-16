Twitter, Viber и TikTok приступили к исполнению "закона о приземлении"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Иностранные компании Twitter, Viber и TikTok уже приступили к исполнению российского "закона о приземлении". Об этом в среду сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"У нас есть компании, которые начали частично выполнять основные обязанности. Это TikTok - они зарегистрировали личный кабинет, разместили форму обратной связи и проинформировали нас о том, что планируют в ближайшее время открывать в России представительство. Это компания Likeme Pte. Ltd. (Likee), которая также разместила форму обратной связи и также нас уведомила о ближайших планах по учреждению российского юридического лица. Twitter зарегистрировал личный кабинет, Zoom буквально вчера направил нам заявление на регистрацию личного кабинета, компания Viber выполнила все те же самые обязанности и вчера буквально прислала нам документы о создании юридического лица", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона "о приземлении" иностранных IT-компаний.

Замглавы Роскомнадзора также отдельно перечислил компании, которые на данный момент не приступили к исполнению закона. "У нас есть и те компании, которые пока не выполнили полностью основные обязанности. Это компании Google, Discord, Pinterest, Telegram, Meta и Twitch", - подчеркнул он.

Субботин отдельно призвал компанию Pinterest организовать встречу с Роскомнадзором. По его словам, такая встреча должна состояться в кратчайшие сроки - в течение недели. Он также заявил, что Роскомнадзор полностью открыт к диалогу. Призвал IT-компании, не начавшие исполнять закон, диверсифицировать его.

Планы компаний

Как сообщил на заседании директор TikTok по связям с органами власти в Восточной Европе Сергей Соколов, соцсеть создаст юридическое лицо в России в рамках закона о "приземлении" иностранных компаний.

"Мы также привержены соблюдению законов, в этой связи требование об открытии локального офиса мы выполним. Мы процесс этот уже запустили внутренний. Будем создавать юридическое лицо. Процесс оказался непростым и довольно долгим. Штаб-квартира в Сингапуре была бы благодарна, если бы нам дали время", - сказал Соколов.

Likeme Pte. Ltd. направила в Роскомнадзор документы, подтверждающие регистрацию юридического лица в России, сообщил представитель компании.

"Мы активно развиваемся на территории России, поэтому для нас важно соблюдать требования российского законодательства, также, как и требования законодательства тех стран, в которых мы присутствуем. В пятницу, 11 февраля, нами были направлены документы, подтверждающие регистрацию юридического лица в России. Возможно, пока они еще не поступили и их не рассмотрели", - отметил представитель компании.

О законе

1 июля 2021 был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, иностранные лица по закону приобретают обязанности. Так, им необходимо разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с пользователями из РФ, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица должны ограничивать доступ к нарушающей российское законодательство информации.

Роскомнадзор опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.