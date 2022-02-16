Внешний товарооборот регионов Сибири вырос на 30% по итогам 2021 года

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Объемы внешней торговли в регионах Сибирского федерального округа (СФО) выросли на 30% по итогам 2021 года - до $51,6 млрд. Рост связан с общим трендом на восстановление экономики, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

В 2020 году внешнеторговый оборот сибирских регионов сократился на 14% - до $40 млрд из-за пандемии. Отрицательная динамика наблюдалась как по экспортным операциям, так и по импортным.

"Товарооборот составил свыше $50 млрд, и увеличение составило на 30%. Что говорит о том, что экономика начала возрождаться и показала хороший результат", - сказал Ястребов.

В структуре внешней торговли СФО экспорт составляет 78% товарооборота, импорт - 22%. По итогам года экспорт вырос на 32,4% - до $40,3 млрд, объемы импорта достигли 11,3 млрд (рост на 22,9%). Доля СФО во внешнеторговом обороте России составила 6,6%. Регион стал пятым по объему внешней торговли среди федеральных округов страны.

"Если по субъектам Сибирского федерального округа, то традиционно первые места занимает Кемеровская область с объемом внешней торговли в $16,1 млрд, второе место - Иркутская область (10,5 млрд), третье - Красноярский край (9,9 млрд)", - рассказал Ястребов.

В числе товаров, отправленных за рубеж из регионов Сибири, большую часть занимают минеральные продукты (45%), к которым относятся уголь и нефть. В структуре импорта лидирует продукция машиностроения (43%).