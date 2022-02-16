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Президент Туркмении поручил изучить возможность поставок природного газа на Ближний Восток

Гурбангулы Бердымухамедов также дал поручение провести переговоры с заинтересованными странами о поставках производимой в республике электроэнергии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил изучить возможность поставок природного газа из республики в страны Ближнего и Среднего Востока. Об этом в среду сообщило агентство Туркменистан сегодня.

Проработку поставок газа через территорию соседних стран, уточняет агентство, Бердымухамедов поручил провести вице-премьеру республики Шахыму Абдрахманову. Также туркменский лидер дал поручение зампреду кабинета министров Чарымураду Пурчекову провести переговоры с заинтересованными странами о поставках производимой в республике электроэнергии.

Теги
ТуркменияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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