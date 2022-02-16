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В Бурятии модернизируют целлюлозно-картонный комбинат за 2 млрд рублей

Производство тарного картона и бумаги на предприятии планируется увеличить до 150 тыс. тонн в год

УЛАН-УДЭ, 16 февраля. /ТАСС/. Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (СЦКК) в Бурятии будет модернизирован, стоимость инвестиционного проекта - более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.

"Инвестиционный проект Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в сфере освоения леса получили статус приоритетного. Заявка на включение этого проекта в перечень приоритетных поддержана на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Планируемый объем инвестиций по проекту - более 2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Цель модернизации производства - повышение качества готовой продукции и снижение ее себестоимости.

По проекту планируется увеличить производство тарного картона и бумаги на 40 тыс. тонн: со 110 тыс. тонн до 150 тыс. тонн в год. "Сейчас на предприятии уже реализуется программа технического перевооружения - приобретена часть оборудования и техники", - сообщили в пресс-службе.

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат - градообразующее предприятие, работающее в моногороде Селенгинск в Кабанском районе Бурятии, там живут 14 тыс. человек. Комбинат - крупнейший в Восточной Сибири производитель картона.

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