В Приамурье сохранят некоторые налоговые льготы для пострадавшего в пандемию бизнеса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Налоговые льготы, предусмотренные правительством Амурской области для предпринимателей, чей бизнес пострадал в период введенных ограничений, связанных с эпидобстановкой, сохранят до конца 2022 года, сообщила в среду пресс-служба экономического развития и внешних связей области.

"Востребованность налоговых преференций нагляднее всего увидеть в цифрах. В прошлом году объем льгот для бизнеса только по упрощенной и патентной системам налогообложения превысил 2 млрд рублей. Для сравнения, в 2020 году эта сумма была на 800 млн меньше. Налоговые льготы для некоторых приоритетных и не восстановившихся от пандемии отраслей сохранены в текущем году", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Отмечается, что преференции уже продлены для 14 видов предпринимательской деятельности, власти региона готовы в течение года при совместной работе с бизнес-сообществом рассматривать возможность расширения этого перечня. "Например, сейчас во втором чтении рассматривается законопроект о снижении ставок для региональных пассажироперевозчиков, чьи доходы также значительно снизились в период действия ограничительных мер", - отметил Орлов.

По данным министерства экономического развития и внешних связей региона, наиболее популярными у амурских предпринимателей остаются спецрежимы упрощенной и патентной систем налогообложения.

В Амурской области ухудшение эпидемической обстановки из-за ковида наблюдается с начала июня 2021 года. В Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов, ограничительная мера распространяется на организации общепита, учреждений культуры, спорта, торговые центры, вузы, микрокредитные организации, бизнес-центры. С начала пандемии в области выявлено 71,5 тыс. случаев заражения, 705 человек умерли.