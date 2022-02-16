В Грузию с 1 мая начнет летать немецкая авиакомпания Condor Airlines

ТБИЛИСИ, 16 февраля. /ТАСС/. Немецкая авиакомпания Condor Airlines с 1 мая начнет выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Франкфурт - Тбилиси - Франкфурт. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении "Объединения аэропортов Грузии".

"Немецкая авиакомпания Condor Airlines начинает оперировать на грузинском авиарынке. "Объединение аэропортов Грузии" успешно завершило последний раунд переговоров с авиакомпанией. С 1 мая с частотой два раза в неделю будут выполняться прямые регулярные рейсы Франкфурт - Тбилиси - Франкфурт", - сказано в сообщении.

Condor Airlines станет третьей немецкой авиакомпанией, которая будет осуществлять полеты в Грузию. На сегодня в республике работают также Lufthansa и бюджетная Eurowings. По данным Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии, в 2021 году Lufthansa обслужила около 56 тыс. человек, что составляет 2,3% от общего числа обслуженных в Грузии пассажиров. Eurowings обслужила около 6 тыс. человек (0,2%).