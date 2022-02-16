Глава Совета по финансовой стабильности G20 предостерег Запад от санкций против России

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Глава международного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board) Клаас Кнот предостерег Запад от введения финансовых санкций против России. В интервью газете Financial Times в среду руководитель влиятельной международной организации, созданной Группой двадцати (G20), призвал западные страны "подумать дважды" в отношении принятия жестких антироссийских мер, в том числе отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

Приостановка доступа России к международной платежной системе, обеспечивающей транзакции на триллионы долларов в год, может привести к "серьезному нарушению платежных потоков", отмечает Кнот, который также возглавляет Центробанк Нидерландов. "Применяя жесткие меры, всегда следует подумать дважды, а также помнить о последствиях", - заявил он.

Предостережения Кнота прозвучали на фоне, как подчеркивает газета, предложений США включить такую меру в пакет санкций, которые должны быть введены против России в случае обострения вокруг Украины. Страны Евросоюза пока выступают против отключения РФ от международной межбанковской системы.

Финансовые регуляторы во всем мире уже пытаются, как сказал собеседник издания, оценить воздействие гипотетического вторжения России на Украину на международные финансовые институты, однако "исключительно сложно предсказать" косвенные последствия. Масштабы будут зависеть от того, "насколько сильной будет потеря доверия к рынку, насколько увеличится неприятие риска, как будут покидать определенные рынки инвесторы", добавил Кнот.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.