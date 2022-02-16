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В ЦРПТ сообщили, что маркировка детского питания не повысит цены на продукцию

По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, опыт ее введения на других товарах показал обратный результат

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Маркировка детского питания не приведет к росту цен на продукцию, а опыт ее введения на других товарах показал обратный результат. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

"Если руководствоваться не эмоциями, а реальными фактами, то посмотрев динамику цен в тех отраслях, для которых маркировка уже стала обязательной, можно сделать однозначный вывод, что ни в одной из отраслей маркировка не привела к росту цен, который могли бы заметить покупатели. Мы убеждены, что и в данной отрасли все эти прогнозы останутся не более, чем прогнозами", - пояснил Юсупов.

Он уточнил, что маркировка уже показала свою эффективность в обелении рынков и привела к повышению качества и безопасности продукции, что особенно актуально для категории детских товаров. "Поэтому приглашаем легальные компании включиться в добровольный пилотный проект, чтобы опробовать технологию и убедиться в отсутствии ее влияния на бизнес", — добавил Юсупов.

Накануне Ассоциация "Русбренд" (объединяет крупнейших производителей товаров широкого спроса) предложила Минэкономразвитию РФ приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания из-за риска роста цен на продукцию на 10%. Представители бизнеса подчеркивают в своем письме, что предложение о маркировке было озвучено на фоне постоянного роста цен на сырье, упаковку и транспортировку, а также сокращения реально располагаемых доходов покупателей.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.

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