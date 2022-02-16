В ЦРПТ сообщили, что маркировка детского питания не повысит цены на продукцию

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Маркировка детского питания не приведет к росту цен на продукцию, а опыт ее введения на других товарах показал обратный результат. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

"Если руководствоваться не эмоциями, а реальными фактами, то посмотрев динамику цен в тех отраслях, для которых маркировка уже стала обязательной, можно сделать однозначный вывод, что ни в одной из отраслей маркировка не привела к росту цен, который могли бы заметить покупатели. Мы убеждены, что и в данной отрасли все эти прогнозы останутся не более, чем прогнозами", - пояснил Юсупов.

Он уточнил, что маркировка уже показала свою эффективность в обелении рынков и привела к повышению качества и безопасности продукции, что особенно актуально для категории детских товаров. "Поэтому приглашаем легальные компании включиться в добровольный пилотный проект, чтобы опробовать технологию и убедиться в отсутствии ее влияния на бизнес", — добавил Юсупов.

Накануне Ассоциация "Русбренд" (объединяет крупнейших производителей товаров широкого спроса) предложила Минэкономразвитию РФ приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания из-за риска роста цен на продукцию на 10%. Представители бизнеса подчеркивают в своем письме, что предложение о маркировке было озвучено на фоне постоянного роста цен на сырье, упаковку и транспортировку, а также сокращения реально располагаемых доходов покупателей.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.