"Россети" сохранят объем финансирования ремонтной программы в Хакасии на уровне 2021 года

ТАСС, 16 февраля. Компания "Россети Сибирь" сохранит объем инвестиций в программы ремонта Хакасии на уровне 2021 года - 200 млн рублей. Из-за долгов предприятий ЖКХ перед энергетиками в 2022 году в регионе будут проводится точечные ремонты, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании со ссылкой на генерального директора "Россети Сибирь" Павла Акилина.

"Объемы финансирования ремонтной программы за три года по Хакасии не меняются - речь о 200 млн на текущий период на весь регион. "Хакасэнерго" средства направляет на точечные ремонты", - цитируют в пресс-службе Акилина. В компании пояснили, что в республике сохраняется проблема задолженности в сфере коммунального хозяйства перед энергетиками, и это препятствует увеличению объемов финансирования ремонтной кампании.

"При этом вопрос физического износа объектов электроэнергетики в республике стоит очень остро. Удельная аварийность по Хакасии на 64% выше средней по Сибири. Свыше 70% электрооборудования в Хакасии выработало свой нормативный срок. Если говорить конкретно, то больше половины трансформаторных подстанций и линий электропередачи несут сегодня службу в статусе "пенсионеров", - подчеркнули в компании, добавив, что на первоочередные мероприятия для повышения надежности электросетевого комплекса республики требуется более 2,2 млрд рублей.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме долгов по зарплате, предприятия ЖКХ имеют долги и перед поставщиками ресурсов, в том числе и энергетиками. В апреле 2020 года "Россети" планировали ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства Сергея Меняйло, занимавшего на тот момент должность полпреда президента в СФО, компания отказалась от этих планов. В настоящий момент общий объем задолженности перед энергетиками составляет 3,2 млрд. рублей, из них 939 миллионов приходятся на предприятия ЖКХ.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ.