Постпред Крыма сообщил, что эпидобстановка не позволит провести ЯМЭФ весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка не позволит провести Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) весной 2022 года, но он может состояться осенью. Об этом сообщил в среду ТАСС вице-премьер республиканского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Пока не позволяет эпидемиологическая обстановка весной провести Ялтинский международный экономический форум. Скорее всего, если эпидобстановка позволит, он состоится осенью", - сказал Мурадов.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии.