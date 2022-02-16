Ростех установил в Уфе станцию для быстрой зарядки электробусов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. КРЭТ Ростеха установил в Уфе первую ультрабыструю зарядную станцию для общественного электротранспорта со временем зарядки электробусов 15 минут, сообщил Ростех.

"Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" установил в Уфе ультрабыструю зарядную станцию. Устройство обеспечит бесперебойную работу электробусов "Камаз" - для их полной зарядки требуется всего 15 минут. Открытие УБЗС в столице Башкортостана стало первым этапом проекта по созданию в республике инфраструктуры для общественного электротранспорта", - говорится в сообщении.

В Уфе проводятся двухмесячные испытания электробуса "Камаз" и станции, чтобы проверить эффективность их работы в новом географическом климате. Как пояснил гендиректор КРЭТ Александр Пан, до недавнего времени быстрые зарядки концерна использовались только в Центральной России, поэтому компании необходимо испытать устройства в новом климатическом поясе и понять эксплуатационные особенности и издержки.

Электробус в Уфе стал вторым тестовым экземпляром в городах России. Он будет проходить испытания параллельно с транспортом в Перми.