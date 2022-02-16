Проект об оборотных штрафах за неисполнение закона "о приземлении" направлен в кабмин

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для IT-гигантов за неисполнение закона "о приземлении". Об этом в среду сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Хочу проанонсировать, что членами комитета подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас мы отправили их на отзыв в правительство", - сказал он в среду в ходе расширенного заседания думского комитета по информполитике, посвященного реализации закона "о приземлении".

"Те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, прописанных в законе "о приземлении", будут нести и административную ответственность, которая в свою очередь будет предусматривать оборотные штрафы", - добавил он.