МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк завершил присоединение банка "Восточный", с 14 февраля кредитная организация перестала существовать. Об этом сообщается в пресс-релизе Совкомбанка.

"Совкомбанк закрыл сделку по приобретению банка "Восточный" 14 апреля 2021 года. Операционная интеграция банков завершилась в 2021 году, а 14 февраля 2022 года банк "Восточный" был присоединен к Совкомбанку, который стал правопреемником его активов и обязательств", - указано в сообщении.

Отмечается, что интеграция двух банков стала одной из самых масштабных в России. В ходе присоединения на баланс Совкомбанка перешел 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 млрд рублей. Около 3 млн клиентов КБ "Восточный" также перешли в Совкомбанк. Совкомбанк также повысил доступность продуктов и услуг банка в ключевых регионах присутствия, включая Сибирь и Дальний Восток, за счет расширения розничной сети на 264 отделения "Восточного". Сегодня филиальная сеть Совкомбанка насчитывает уже 2 629 офисов.

"Более половины сотрудников банка "Восточный", 5 тыс. человек, от сотрудников отделений до руководящего состава. Например, Дальневосточную, Восточно-Сибирскую и Уральскую дирекции Совкомбанка возглавили выходцы из банка "Восточный": Кирилл Дурников, Дмитрий Маевский и Татьяна Шевкунова. Остальным сотрудникам "Восточного", с которыми пришлось расстаться, были выплачены компенсации общим объемом в 1 млрд рублей", - сообщается в пресс-релизе.

По словам первого заместителя председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергея Хотимского, Совкомбанк обладает профессиональной M&A компетенцией. "Мы умеем выбирать актив для покупки не только по цене, но и по экспертизе, которую он принесет нам, а значит - сэкономит значительное время на ее создание самостоятельно. Мы умеем быстро и достоверно проверять качество активов, проводить быстрые сделки и еще быстрее интегрировать приобретения в группу с минимальными рисками, беспокойством для миллионов клиентов и сотрудников. Приобретение банка Восточный - еще одно подтверждение этому", - отметил он.