Еврокомиссия выработала срочные меры на случай нарушения поставок газа

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подготовила комплекс срочных мер, которые позволят преодолеть трудности, связанные с поставками энергоносителей. Об этом сообщила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европарламента.

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"Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС "заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей". "Необходимо положить конец зависимости от российского газа", - утверждала глава ЕК.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в возможность полного прекращения поставок российского газа, но не исключает их сокращения в случае введения новых санкций против Москвы. Как напоминала в начале февраля газета Financial Times, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в страны Евросоюза. По сведениям издания, около 40% импорта природного газа в ЕС и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.