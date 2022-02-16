Власти Алтайского края направят 1 млрд рублей на обновление электротранспорта в 2022 году

БАРНАУЛ, 16 февраля. /ТАСС/. В Алтайском крае в 2022 году закупят для трех городов новые трамваи и троллейбусы. На эти цели направят 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"За последние десятилетия парк электротранспорта значительно не обновлялся, что способствовало его существенному износу. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об обновлении подвижного состава. Минтрансом края будет организована закупка подвижного состава. С учетом действующих цен на 1 млрд рублей планируется закупить 14 трамваев и 10 троллейбусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Барнауле функционирует 228 трамваев и 60 троллейбусов, в Бийске - 73 трамвая, а в Рубцовске - 50 троллейбусов. Работу электротранспорта обеспечивают около 2,5 тыс. специалистов. В условиях распространения коронавируса более 160 тыс. пассажиров региона ежедневно пользуются услугами троллейбусов и трамваев, а допандемийные показатели достигали примерно 250 тыс. человек в сутки.

"В этом году планируется обновление парков, необходимой инфраструктуры. По мере возникновения возможности планируется продолжить выделение средств в 2023 и 2024 годах", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин сообщал, что власти региона рассчитывают в 2022 году на включение в проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" для обновления парка электротранспорта. В трех городах региона на эти цели потребуется 24 млрд рублей. При этом в городах придется создать условия для того, чтобы такие трамваи могли развивать максимальную скорость - 48 км/ч. Для этого потребуется вводить ограничительные меры для легкового транспорта, платные парковки, выделенные полосы для электротранспорта.