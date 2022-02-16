В Советской Гавани планируют построить больницу на условиях концессии

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае планируют строительство больницы в городе Советская Гавань на условиях концессии. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в среду.

"В фокусе моего внимания ситуация в здравоохранении. Сейчас мы готовим концессионное соглашение на строительство больницы в Советско-Гаванском районе", - написал Дегтярев по итогам встречи с главой Советско-Гаванского района Юрием Бухряковым.

Строительство новой больницы - одна из задач, требующих незамедлительных решений. Существующему медучреждению необходим капитальный ремонт. Концессионное соглашение будет предусматривать возведение просторного современного здания, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора.

Город Советская Гавань расположен на берегу одноименного залива, являющегося частью Татарского пролива. Там действует морской порт. В Советской Гавани проживает около 22,8 тыс. человек. Город включен в список участников федеральной программы реновации городов Дальнего Востока, что требует создания соответствующего мастер-плана. Как отмечается на сайте краевого правительства, глава Советско-Гаванского района Бухряков попросил губернатора привлечь к разработке этого документа специалистов с большим опытом в этой сфере. Например, тех, кто уже занят подготовкой стратегического пространственного планирования Хабаровска. Ранее Дегтярев сообщал, что работа по созданию мастер-планов будет вестись в сотрудничестве с государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ и компанией "КБ "Стрелка", которая работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами.

Важной в развитии и города, и района является реконструкция аэропорта Май-Гатка. Принципиальные решения о проведении таких работ уже приняты, сообщил Дегтярев. "Нами достигнута договоренность с министерством обороны России. Правительство края совместно с федеральным Минтрансом приведет в порядок взлетно-посадочную полосу. И в ближайшие годы здесь не только появятся отремонтированные полоса, здание аэропорта, но и станут выполняться регулярные авиарейсы на современных вместительных самолетах", - написал глава региона в своем Telegram-канале.