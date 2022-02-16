В Минске заявили о желании активнее задействовать порты РФ для транзита белорусских грузов

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Минск намерен активнее использовать российские порты для транзита белорусских грузов, однако рассчитывает, что и европейские партнеры вернуться к сотрудничеству. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос ТАСС.

"Уже существует ряд договоренностей о перевалке белорусских грузов через российские порты. Эта работа продолжается", - указал он, подчеркнув, что это, тем не менее, не однодневный процесс и он займет некоторое время.

По словам Макея, понадобится не только время, но и значительные усилия и финансовые средства, однако специалисты уже работают над этим вопросом. "Ведется конкретная работа, чтобы активнее задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов, - заверил министр, добавив, что Москва и Минск продолжают работу над расширением транзита белорусской продукции через порты РФ.

Макей убежден, что рано или поздно ситуация на западном направлении нормализуется. "Но если наши западные партнеры не хотят это делать, то мы должны, конечно же, предпринимать соответствующие шаги, для того чтобы нейтрализовать негативные последствия, связанные с ограничением транзита грузов через литовские порты, через латвийские порты", - подчеркнул он.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". Договор был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.