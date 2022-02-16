Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО за 2021 год выросла на 7,6%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль российского Райффайзенбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 7,6% и составила 40,976 млрд рублей. При этом в IV квартале 2021 года чистая прибыль банка увеличилась на 3,4%, до 10,4 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

В пресс-службе Райффайзенбанка уточнили, что такой результат является рекордным для банка.

Активы банка в IV квартале 2021 года достигли 1,598 трлн рублей, показав рост за год на 10,3%. Средства клиентов выросли на 12,1%, до 1,266 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16,4% (год к году) и составил 990 млрд рублей. Положительная динамика в годовом сопоставлении связана с портфелем кредитов, выданных среднему бизнесу (+30,1%) и крупному бизнесу (+17,3%).

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.