"Азимут" запускает прямые авиарейсы из Махачкалы в Астрахань

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открывает прямые рейсы из Махачкалы в Астрахань. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Первый вылет из аэропорта Махачкалы в Астрахань запланирован на 3 марта 2022 года. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "Азимут" по четвергам и воскресеньям", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, для полетов предусмотрены комфортабельные самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

"Расписание выглядит следующим образом: по четвергам и воскресеньям вылет из аэропорта Махачкалы в 20:30 по мск с прибытием в Астрахань в 22:35 по местному времени (длительность полета 1 час 05 мин). Обратные рейсы - по четвергам и воскресеньям, вылеты из Астрахани в 19:20 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 19:30 по мск (время полета 1 час 10 минут)", - добавила она.