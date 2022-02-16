Новак: отказ от трубопроводного газа из России может привести к газовому кризису в Азии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Даже частичный отказ от трубопроводного газа из России в пользу СПГ может стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"После снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений. Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии", - отметил Новак.

По его мнению, в целом искусственный отказ от традиционных энергоресурсов неизбежно приведет к еще большим кризисам, поэтому и производители, и потребители энергоресурсов заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации.

"По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии. То есть искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня стремится навязать ряд стран, будет неизбежно приводить к еще большим, чем текущий, энергетическим, а затем экономическим и, возможно, политическим кризисам", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в контексте декарбонизации особое внимание в обеспечении мирового сообщества надежной, доступной и экологичной энергией должно быть обращено в сторону развития атомной энергетики и газовой промышленности.

Природный газ в ближайшей перспективе также останется не только востребованным и надежным энергоресурсом, но и эффективной основой в борьбе с изменением климата, отметил Новак. "Объем выбросов СО2 на газовых электростанциях примерно на 50% меньше, чем на угольных. Это самый чистый углеродный источник энергии. Уверен, что газ, как и атомную генерацию, необходимо рассматривать как чистый источник энергии. Именно газ в процессе энергоперехода будет играть роль гаранта энергобезопасности", - резюмировал Новак.