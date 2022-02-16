Новак: "Северный поток - 2" уже сейчас способен стабилизировать газовый рынок Европы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запуск "Северного потока - 2" уже сегодня способен стабилизировать газовый рынок Европы. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала " Энергетическая политика ".

"Уже сегодня способствовать стабилизации газового рынка Европы может скорейший запуск "Северного потока - 2", - написал он.

По его словам, использование 55 млрд куб.м газа из "Северного потока - 2" для производства электроэнергии вместо угля позволит ЕС снизить общий объем выбросов СО2 на 14%, что соответствует годовому объему выбросов примерно 30 млн среднестатистических автомобилей.

Новак отметил, что одной из основ стабильности современного глобального мира является, в первую очередь, надежное энергоснабжение, которое невозможно обеспечить без соблюдения баланса источников энергии и отсутствия дискриминации традиционных секторов ТЭК.

"На примере прошлого года мы убедились, что резкие и необдуманные решения в фундаментальной для мировой экономики отрасли приводят к негативным последствиям для всего глобального рынка, для промышленности, науки, транспорта и самое главное, наносят ущерб благополучию людей", - добавил вице-премьер.

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к началу эксплуатации.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Для этого в конце января 2022 года Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

Однако сертификация к настоящему времени не возобновилась, а федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.